TN in Podcast - L'ennesima impresa: buttare via una gara vinta e con l'avversario non in partita

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Antonio Gaito si è proiettato al match dell'Unipol Domus

Ep. 468 - L’ennesima impresa: buttare via una gara vinta e con l’avversario non in partita

Il Napoli non sa più vincere, anche quando il successo sembra in tasca. A Cagliari, nell'esordio in Serie A di Francesco Calzona da primo allenatore, gli azzurri si fanno rimontare addirittura al 96', con Luvumbo pareggia il vantaggio iniziale di Osimhen, e restano al nono posto in classifica, lontanissimi dalla zona Champions League.

