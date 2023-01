TN in Podcast - L'inutile dubbio che riguarda Kvaratskhelia

Da tempo ci si domanda se e quando Kvaratskhelia tornerà quello di un tempo. Domanda ricorrente ma inutile

Da tempo ci si domanda se e quando Kvaratskhelia tornerà quello di un tempo. Domanda ricorrente ma inutile, il georgiano non si era mai fermato lo scorso anno e quindi era partito forte, lo stop di due mesi l'ha condizionato. Ci vorrà ancora un po' per ritrovare la miglior condizione fisica ma è solo questione di tempo.

