TN in Podcast - L'ultima grande occasione di Mertens per convincere ADL

L'infortunio di Petagna apre le porte al riscatto - se di riscatto si può parlare - di Dries Mertens. L'attaccante del Napoli resta oggi l'unica valida alternativa

L'infortunio di Petagna apre le porte al riscatto - se di riscatto si può parlare - di Dries Mertens. L'attaccante del Napoli resta oggi l'unica valida alternativa a Osimhen e vorrà sfruttare questo finale di campionato per la riconferma.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino riassume i numeri del belga e le prospettive legate al suo futuro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.