TN in Podcast - L'ultima scelta di ADL ci suggerisce un ritorno al passato

Ep. 455 - L'ultima scelta di ADL ci suggerisce un ritorno al passato

Il mercato si chiude senza difensore centrale per il Napoli. Niente Nehuen Perez, nonostante un accordo di massima con l'Udinese, vanificato poi dalla decisione di Aurelio De Laurentiis di lasciare tutto così com'è, con Ostigard nel pacchetto di centrali a disposizione di Walter Mazzarri.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto nell'ultimo giorno di mercato. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.