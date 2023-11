TN in Podcast - La bufera mediatica sul’Italia e Gravina che salva ancora la poltrona

Con lo 0-0 di Leverkusen contro l'Ucraina, l'Italia di Luciano Spalletti ha centrato la qualificazione alla fase finale di Euro2024.

Con lo 0-0 di Leverkusen contro l'Ucraina, l'Italia di Luciano Spalletti ha centrato la qualificazione alla fase finale di Euro2024. Un traguardo raggiunto al termine di un finale sofferto e caratterizzato anche da un presunto calcio di rigore non concesso ai padroni di casa che continua a far discutere.

