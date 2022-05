TN in Podcast - La Champions come base per costruire, ma è già il momento delle scelte

In "Tutto Napoli in Podcast" il direttore Antonio Gaito si è soffermato su questo tema e ha raccontato i diversi nodi per l'annata che verrà.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Ascolta l'audio

Dopo l'ultima giornata di campionato il Napoli ha acquisito la matematica certezza della qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, di conseguenza, introiti almeno per 50 milioni di euro. E' questa la base da cui ripartire per costruire la prossima stagione, ma è già questo il tempo delle scelte. In "Tutto Napoli in Podcast" il direttore Antonio Gaito si è soffermato su questo tema e ha raccontato i diversi nodi per l'annata che verrà. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.