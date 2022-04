TN in Podcast - La follia di Empoli ed i rimpianti per Mertens: anche Spalletti è in discussione

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è soffermato sul tema e analizzato il brutto ko di ieri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso crollo del Napoli che ieri si è fatto rimontare dall’Empoli e perso poi la partita. Sul banco degli imputati c’è Luciano Spalletti non solo per i risultati ma anche per la gestione di alcuni giocatori, ad esempio Mertens.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è soffermato sul tema e analizzato il brutto ko di ieri. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.