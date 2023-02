TN in Podcast - La notizia terribile per tutta l’altra Italia del pallone

Il Napoli ha addirittura aumentato i punti di vantaggio sulle inseguitrici ed è ora a +15 sull’Inter.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 423 - La notizia terribile per tutta l’altra Italia del pallone

Durante la sosta per il Mondiale si era tanto parlato della possibilità che a gennaio ci sarebbe stato un nuovo campionato. In molti speravano in un crollo del Napoli, confidando nella lunga pausa per Qatar 2022. Così non è stato, anzi. Il Napoli ha addirittura aumentato i punti di vantaggio sulle inseguitrici ed è ora a +15 sull’Inter.