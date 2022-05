TN in Podcast - La più grande delusione della stagione: gli indizi portano in una sola direzione

Prima parte di bilanci dopo la fine del campionato di Serie A.

Prima parte di bilanci dopo la fine del campionato di Serie A. Tra le più grandi delusioni della stagione tra i calciatori del Napoli ci sono sicuramente Piotr Zielinski, che ancora una volta ha evidenziato discontinuità di rendimento, e Adam Ounas, fermato da tanti infortuni.

