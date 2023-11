TN in Podcast - La prima emergenza di Mazzarri: tre soluzioni per rimpiazzare Mario Rui

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è soffermato sulle possibili soluzioni alternative a disposizione del tecnico.

Ep. 421 - La prima emergenza di Mazzarri: tre soluzioni per rimpiazzare Mario Rui

La prima emergenza che dovrà fronteggiare Walter Mazzarri sarà quella sulla fascia sinistra. Mario Rui, infortunatosi contro l'Empoli, resterà ai box per oltre un mese. All'allenatore di San Vincenzo resta solo Mathias Olivera, che chiaramente non potrà giocarle tutte, visto che il calendario sarà fitto di impegni.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.