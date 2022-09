TN in Podcast - La vittoria del carattere: bravo Spalletti, il Napoli è già squadra vera

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato il successo azzurro ottenuto a Ibrox.

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria del carattere. Ma anche quella di Luciano Spalletti. Il Napoli batte i Rangers in Scozia e restano a punteggio pieno nel girone di Champions League. Bravi gli azzurri a non farsi buttare già dal doppio penalty fallito da Zielinski, bravo anche l'allenatore nel piano-gara e nei cambi.

