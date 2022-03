TN in Podcast - Le mosse di Spalletti e super-Osimhen: il Napoli verticale sbanca Verona

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato la vittoria di Osimhen e compagni.

Dopo la sconfitta con il Milan, il Napoli si riscatta su uno dei campi più difficili del campionato. A Verona, grazie a super Osimhen e alle mosse tattiche decisive di Spalletti, gli azzurri ottengono un successo importante per il sogno-Scudetto e l'obiettivo-Champions.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato la vittoria di Osimhen e compagni. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.