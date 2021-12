TN in Podcast - Manolas all’Olympiacos, niente minusvalenza ma ora serve subito un’alternativa

Kostas Manolas saluta il Napoli e vola all'Olympiacos. Il difensore greco ha già firmato il suo contratto ed è stato accolto da un bagno di folla ad Atene, per un ritorno bramato fin dall'estate.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Arturo Minervini ha raccontato tutte le ultime di una cessione ormai fatta. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.