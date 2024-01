TN in Podcast - Mazzarri fa il Mazzarri e incarta Italiano: così il Napoli ha battuto la Fiorentina

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato così la partita.

Ep. 450 - Mazzarri fa il Mazzarri e incarta Italiano: così il Napoli ha battuto la Fiorentina

Il Napoli Campione d'Italia conquista la finale di Supercoppa. Il largo 3-0 sulla Fiorentina, arrivato solo grazie alla doppietta nel finale di Alessio Zerbin, non rende però l'idea della prova difensiva preparata da Walter Mazzarri. Il Napoli si presenta con un 3-4-3, chiaramente 5-3-2 in non possesso, senza alzare più di tanto il pressing ed evitando le infilate che caratterizzarono la dura sconfitta in campionato

