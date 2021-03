TN in Podcast - Mezzo Napoli in vendita e rivoluzione? La realtà è diversa: gli scenari

Nell'appuntamento di oggi di "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo approfondito i continui rumors di questi giorni legati alla possibile partenza di diversi big per una rivoluzione che in realtà sembra molto difficile proprio nell'estate della crisi Covid che ha colpito in particolare le big europee. Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno approfondito gli scenari su chi realmente può essere ceduto e come il club può tagliare il monte stipendi senza toccare i pezzi pregiati. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi quotidiani.