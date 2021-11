TN in Podcast - Mossa a sorpresa: l'agente di Insigne svela le cifre, come reagirà ADL?

“De Laurentiis offre la metà di ciò che percepisce. Coi rinnovi si aumenta, non si abbassa! E' spiazzato. Usa? Fake news". Con queste parole rilasciate in una lunga intervista al Roma Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha replicato alle ultime indiscrezioni sulla trattativa per il rinnovo del contratto del capitano.

