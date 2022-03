TN in Podcast - Napoli imbrigliato: i limiti e le gerarchie su cui Spalletti deve intervenire

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato la debacle degli azzurri nello scontro diretto del Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli la incarta a Luciano Spalletti e il Napoli cade in casa contro il Milan. Brava la formazione rossonera a imbrigliare i partenopei, che però hanno mostrato alcuni limiti su cui l'allenatore azurro dovrà intervenire al più presto, così come su alcune gerarchie in determinati ruoli.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato la debacle degli azzurri nello scontro diretto del Maradona. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.