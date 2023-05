TN in Podcast - Napoli scarico, sperimentale e penalizzato, ma arriva un altro indizio da Spalletti

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così la partita, raccontando anche gli indizi dati da Spalletti.

Ep. 370 - Napoli scarico, sperimentale e penalizzato, ma arriva un altro indizio da Spalletti

Un brutto Napoli, pieno zeppo di seconde linee, cade a Monza, forse distratto ancora dai festeggiamenti per lo Scudetto, ma ha parecchio da recriminare con l'arbitro. Una squadra scarica, sì, però abbattuta ancor di più dagli errori di Cosso.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così la partita, raccontando anche gli indizi dati da Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.