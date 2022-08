TN in Podcast - Navas ad un passo: la clamorosa scelta su Meret

Keylor Navas si sta avvicinando, sarà lui il titolare, che fine farà Meret, dove andrà?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Keylor Navas si sta avvicinando, sarà lui il titolare, che fine farà Meret, dove andrà? A fine mercato, senza offerte, il rischio clamoroso è quello di restare fermo.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.