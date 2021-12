TN in Podcast - Nessun recupero ed altro positivo: per la Juventus è già emergenza

Non è stato un Natale portatore di buone notizie per il Napoli. Dopo Lorenzo Insigne, anche Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19, proprio il 25 dicembre. Un'altra defezione che si va aggiungere alla lunga lista di assenti.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore editoriale Antonio Gaito ha analizzato la situazione in vista del big match del 6 gennaio con la Juventus. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.