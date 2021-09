TN in Podcast - Niente terzino, ma 0 cessioni ed un Ounas in più: il bilancio sul mercato

Con André Zambo Anguissa ieri s'è chiuso il mercato del Napoli. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato la sessione estiva del Napoli che da un lato ha chiuso un sofferto mercato in entrata a costo zero, ma dall'altro non ha venduto neanche un big dell'organico e tenuto pure Ounas. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.