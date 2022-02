TN in Podcast - Non solo Koulibaly e Anguissa: altro ritorno importante per Spalletti

Spalletti ritrova Koulibaly, Anguissa e non solo. Con l'Inter il Maradona tornerà pieno per metà e questa è un'ottima notizia, un'altra, per l'allenatore del Napoli. Cresce l'entusiasmo in città dopo la vittoria di Venezia.

