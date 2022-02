TN in Podcast - Osimhen con Mertens: la nuova missione di Spalletti

A due giorni dalla sfida di Europa League contro il Barcellona, ci sono ancora dei dubbi sulla formazione azzurra che scenderà in campo al Camp Nou. Uno dei ballottaggi riguarda l'attacco, in particolare Mertens o Osimhen, o magari entrambi dal primo minuto.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vicedirettore Arturo Minervini (segui su Facebook) ha analizzato la situazione e la nuova missione alla quale è chiamato Luciano Spalletti: ovvero la coesistenza tra Mertens e Osimhen. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.