TN in Podcast - Osimhen miglior calciatore di settembre: è il 9 più forte della Serie A?

Victor Osimhen è stato eletto dall'AIC miglior calciatore di settembre, raccogliendo più della meta dei voti complessivi. In "Tutto Napoli in Podcast" Arturo Minervini ha analizzato il momento dell'attaccante nigeriano, provando a rispondere a questa domanda: oggi Osimhen è il miglior 9 della Serie A?. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.