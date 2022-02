TN in Podcast - Osimhen o Mertens? Spalletti ha dato un chiaro indizio

Tanti dubbi di formazione per il Venezia, ma qualche indicazione è arrivata. Osimhen o Mertens, chi sarà titolare? Una cosa sembra certo: giocherà solo uno e non insieme entrambi dal primo minuto.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto sulla formazione dopo le parole in conferenza stampa di Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.