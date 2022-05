TN in Podcast - Osimhen si è lasciato sfuggire più di un indizio sul futuro

Basta leggere le statistiche, insomma, per convincersi che Victor Osimhen è senza dubbio uno degli MVP della stagione azzurra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta leggere le statistiche, insomma, per convincersi che Victor Osimhen è senza dubbio uno degli MVP della stagione azzurra. E, considerata l'età giovanissima, 23 anni, va da sé che uno come lui, con questo background, stuzzicherà senza dubbio i palati più finire e potrebbe dunque finire per animare il mercato. Ma nella sua intervista odierna il centravanti nigeriano si è lasciato sfuggire qualche indizio.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato le parole dell'attaccante azzurro provando a carpire informazioni sul futuro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.