TN in Podcast - Ounas incanta, senza l'offerta giusta niente tesoretto per gli altri reparti?

Fa discutere la situazione di Adam Ounas, scatenato nei ritiri estivi, in grande crescita sin dalla scorsa stagione, ma anche elemento da cui monetizzare per poter fare mercato in entrata. In "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone abbiamo raccontato di tutti gli scenari possibili legati al giocatore che Spalletti terrebbe volentieri e la società venderà solo in caso di offerta all'altezza.

