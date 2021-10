TN in Podcast - Pari positivo a Roma, ma c'era il VAR all'Olimpico?

Non arriva la nona vittoria a Roma, ma il pari del Napoli è da considerare giusto e sicuramente positivo. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato la prova dei partenopei, ma anche alcune note negative ed il mancato intervento del VAR sul contatto in area su Anguissa.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.