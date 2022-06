TN in Podcast - Perché Deulofeu non è ancora un giocatore del Napoli

Gerard Deulofeu è da giorni ad un passo dal Napoli, come mai l'affare non è stato ancora concluso? C'è un motivo ben preciso

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gerard Deulofeu è da giorni ad un passo dal Napoli, come mai l'affare non è stato ancora concluso? C'è un motivo ben preciso.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.