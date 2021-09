TN in Podcast - Poco da salvare e tanta confusione: figuraccia evitabile col Benevento

Ieri il Napoli ha rimediato una figuraccia, perdendo 5-1 in casa contro il Benevento seppur in formazione sperimentale. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha approfondito le problematiche per tanti elementi visti nel primo tempo, prima dell'ingresso di tanti giovanissimi per gran parte della ripresa. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.