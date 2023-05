TN in Podcast - Quattro indizi sul nome del nuovo allenatore del Napoli

Sono tanti gli allenatori accostati al Napoli, proviamo a fare chiarezza con alcuni indizi anche "tattici" per ridurre l'elenco

Ascolta l'audio

Ep. 376 - Quattro indizi sul nome del nuovo allenatore del Napoli

Italiano, Conte, Thiago Motta, Luis Enrique, Palladino: sono tanti gli allenatori accostati al Napoli, proviamo a fare chiarezza con alcuni indizi anche "tattici" per ridurre l'elenco.

