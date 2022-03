TN in Podcast - Recuperi e settimana tipo: il Napoli al top per la grande occasione col Milan

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione sulle condizioni attuali di casa Napoli.

Settimana-tipo e, soprattutto, senza altri infortuni per il Napoli. Anzi, con qualche buona notizia e un paio di recuperi certi: Anguissa e Lozano dovrebbero far parte della lista di giocatori che affronteranno il Milan domenica sera nello scontro diretto tra le due capoliste del campionato.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione sulle condizioni con cui la formazione di Luciano Spalletti si presenterà al match-chiave del Maradona. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.