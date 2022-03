TN in Podcast - Scudetto sì, Scudetto no? Perché aprile sarà un mese cruciale

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato i calendari delle quattro contendenti al titolo.

Il campionato riprende la prossima settimana, quando saremo già nel mese di aprile, un mese cruciale per conoscere a fondo quanto siano legittime le ambizioni di Scudetto del Napoli, attualmente secondo in classifica a -3 dal Milan capolista, +3 sull'Inter terza (ma con una gara in meno) e +4 sulla Juventus quarta.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato i calendari delle quattro contendenti al titolo e spiegato perché il prossimo ciclo sarà determinante. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.