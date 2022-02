TN in Podcast - Senza qualità ed energie, ma il cambio modulo ha favorito l’intensità del Cagliari

Il Napoli strappa un pari a Cagliari e fallisce l'occasione di agganciare il Milan al primo posto. Un punto sudato al termine di una gara giocata senza qualità ed energie e con il cambio modulo operato da Luciano Spalletti che ha favorito l’intensità dei sardi.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione dopo il pareggio di ieri e analizzato le mosse tattiche di Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.