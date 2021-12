TN in Podcast - Si decide il destino europeo: le ultimissime verso il Leicester

La gara di stasera tra Napoli e Leicester sarà un vero e proprio dentro o fuori per il passaggio del turno. Gli azzurri sono in piena emergenza, come confermato anche da Spalletti in conferenza, ma il tecnico toscano ha chiesto ancora di più ai suoi.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vicedirettore Arturo Minervini ha parlato della partita, raccontando le ultimissime di formazione e non solo. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.