TN in Podcast - Simeone a sorpresa: perché il Napoli ha puntato sul centravanti atipico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Simeone è pronto a prendere il posto di Petagna nello scacchiere offensivo del Napoli. Affare ad un passo col Verona, il calciatore sarà l'alternativa a Osimhen.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha parlato del bomber argentino, illustrandone i pregi e le potenzialità. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.