TN in Podcast - Spalletti non vede l'ora di ricevere questa notizia

Luciano Spalletti mentre prepara la sfida di domenica sera contro la Roma aspetta notizie dall'infermeria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti mentre prepara la sfida di domenica sera contro la Roma aspetta notizie dall'infermeria perché spera ancora di recuperare Anguissa. In caso contrario, spazio a Ndombele che contro il Bologna non ha deluso.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.