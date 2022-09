TN in Podcast - Spalletti sul banco degli imputati: cosa non ha convinto col Lecce

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato cosa non ha funzionato nel match di ieri contro i salentini.

Il Napoli non va oltre l'1-1 contro il Lecce al Maradona, inanella il secondo pareggio consecutivo e, a differenza del punto di Firenze, qui è lecito parlare di due punti persi. E sul banco degli imputati stavolta ci finisce Luciano Spalletti per alcune mosse che non hanno convinto appieno.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato cosa non ha funzionato nel match di ieri contro i salentini. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.