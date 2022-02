TN in Podcast - Super Barça, ma Napoli in calo: scattato l’allarme verso la Lazio

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato quanto accaduto ieri sera al Maradona, con vista sulla prossima partita

Euro-figuraccia per il Napoli che vede la notte da sogno col Barcellona - come l'aveva definita Spalletti - trasformarsi in un incubo. Abissale la differenza di valori visti in campo, in una partita che il Napoli a differenza del secondo tempo del Camp Nou decide di giocarsi a viso aperto, facendo emergere la qualità dei blaugrana.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato quanto accaduto ieri sera al Maradona, con vista sulla prossima partita di campionato con la Lazio.