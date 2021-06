TN in Podcast - Termina il silenzio stampa: le due date per spegnere le polemiche e ripartire

Il 30 giugno finirà il silenzio stampa con la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis e poi al raduno di Castevolturno toccherà a Spalletti. Ne abbiamo parlato in "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone, sottolineando la necessità per la società di chiudere le polemiche e le fake news che riguardano Napoli-Verona e poi la curiosità di ascoltare le prime parole del nuovo tecnico sulla sua idea di calcio ed il giudizio su diversi elementi dell'organico. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.