TN in Podcast - Tre colpi in un lampo: ora manca un ultimo tassello dal mercato

Chiusura scoppiettante di mercato per il Napoli, che oggi ufficializza l'acquisto di Simeone e fa sostenere le visite mediche per Ndombele e Raspadori.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiusura scoppiettante di mercato per il Napoli, che oggi ufficializza l'acquisto di Simeone e fa sostenere le visite mediche per Ndombele e Raspadori. Ora per ultimare il grande lavoro manca soltanto l'ultimo tassello tra i pali.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.