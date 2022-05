TN in Podcast - Tutti contro tutti: la conferenza di Spaletti alimenta i dubbi sul futuro

Giornata di polemiche, tante polemiche per la conferenza stampa di Luciano Spalletti, caratterizzata da un attacco frontale alla stampa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di polemiche, tante polemiche per la conferenza stampa di Luciano Spalletti, caratterizzata da un attacco frontale alla stampa. Visibilmente stizzito, l'allenatore azzurro ha tenuto l'incontro con i media più animato della stagione. E questo, ovviamente, non può che alimentare i dubbi sul futuro.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato le parole del tecnico e fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.