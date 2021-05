TN in Podcast - Tutto su Napoli-Udinese: le insidie e le scelte di Gattuso e Gotti

Vigilia di Napoli-Udinese e quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo presentato la sfida che il Napoli non può fallire per allungare in zona Champions in attesa della sfida della Juventus. Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato le caratteristiche dell'Udinese e le possibili scelte di formazione di Gattuso e Gotti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.