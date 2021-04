TN in Podcast - Verso il Crotone: il punto alla vigilia con Paolo Del Genio

Si ritorna in campo, dopo la sosta per le nazionali, e quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito ed il giornalista di Kiss Kiss Napoli e Tele A, Paolo Del Genio, abbiamo fatto il punto su come il Napoli arriverà alla gara col Crotone, da non fallire prima del big-match contro la Juventus. Le problematiche post-nazionali, le rotazioni di Gattuso e tanto altro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi quotidiani.