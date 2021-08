TN in Podcast - Vittoria senza 4 titolari ed incontristi: tutto sulla crescita con Spalletti

Vittoria sofferta, nel finale, per il Napoli sul campo del Genoa nonostante le assenze di Osimhen, Mertens, Demme e Zielinski. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato la prova degli azzurri, ma soprattutto le novità portate da Spalletti e le cose da migliorAre, molte legate all'assenza di un incontrista, in arrivo in queste ore,m. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.