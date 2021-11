TN in Podcast - Vittoria sofferta, ma da Salerno tante indicazioni per Spalletti

Il Napoli vince a Salerno ed eguaglia lo score record di Sarri dopo 11 giornate, dopo una gara sofferta e tutt'altro che eccezionale. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato le difficoltà della squadra di Spalletti, ma anche le indicazioni utili per le prossime partite. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.