Tutto invariato, ma forte delusione e rispunta quel difetto di abbassarsi

Il Napoli non riesce a prendere l'ottava giusta e fallisce l'ottavo successo di fila. All'Olimpico contro la Roma gli azzurri si fermano, beffati nel finale dal gol di Angelino: finisce 1-1, con l'ex Manchester City che risponde a Spinazzola. Per il Napoli grande delusione, nonostante le distanze immutate in vetta, e quel difetto di abbassarsi troppo che sembrava accantonato dopo le prestazioni degli ultimi due mesi e che invece rispunta nuovamente ed è costato due punti pesantissimi nel giorno dello stop dell'Inter nel derby.

