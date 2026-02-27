Instant quiz e pronostici su Radio Tutto Napoli, alle 16 c'è "Anteprima Serie A"

vedi letture

Live come sempre dalle 8, prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli a cura di Tuttonapoli.net. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito e Davide Baratto e nella seconda ora "Anteprima Serie A" con instant quiz e pronostici.

Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" di Roberto Stanzione ed i Club Napoli. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli

9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli

11.00 - 13.00 - Pausa-caffè

13.00 - 15.00 - Cronache azzurre

15.00 - 17.00 - Napoli Talk

17.00 - 18.00 - Napoli nel Mondo

18.00 - 19.00 - Difendo la città

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android

Qui per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)