Vivi Cagliari-Napoli con noi su Radio Tutto Napoli! Dalle 17 c'è 'Napoli in campo'

Vivi Cagliari-Napoli con noi su Radio Tutto Napoli! Dalle 17 c'è 'Napoli in campo'
Oggi alle 16:55Radio TN
di Redazione Tutto Napoli.net

Anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli, prima, durante e dopo, su Radio TuttoNapoli, prima radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dalle 17 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio, Christian Marangio ed i nostri opinionisti con le reaction live e fino all'ampio post-partita. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125 (linea sempre aperta!)

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