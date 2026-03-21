Linee aperte su Radio Tutto Napoli, prosegue la diretta: alle 13 c'è "Sabato sport"

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Radio Tutto Napoli vi accompagna anche nel week-end. In questo day after di Cagliari-Napoli, il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, è iniziato alle 11 con Sabato azzurro ed ora, dalle 13, proseguirà con Sabato sport con Antonino Treviglio e Davide Baratto e la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

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